Geniestreich für Tote ebnete ManUnited das 5:0 

Trauner verlor den Ball, Renner und Ranftl kamen in der Mitte zu spät, Ighalo konnte sich die Kugel in der Mitte technisch perfekt herrichten und zog von der Strafraumgrenze ab -0:1 (27.). Danach ging der Blick nach oben. Denn der Stürmer widmet jedes Tor seiner im Dezember verstorbenen Schwester. Was für Emotionen in einem „toten“ Stadion. In dem sich nur 500 Personen befanden. Dabei hätte der LASK für das größte Spiel der Klub-Geschichte 50.000 Tickets verkaufen können.