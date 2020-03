Schönbrunn-Mitarbeiter spenden ihr Gehalt

Die gesamte Summe, die von den Mitarbeitern und Besuchern zusammenkommt, geht an den Wildtierfonds der Zoo and Aquarium Association Australasia (ZAA). Die Brände sind zwar größtenteils gelöscht, doch die Arbeit geht weiter. Australische Zoos pflegen Wildtiere, die verletzt sind, sich verirrt haben oder ihren Lebensraum verloren haben. Ziel ist, sie so schnell als möglich in die Wildbahn zurückzubringen.