Corona: Laut WHO in China über 70 Prozent gesund

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben sich in China bereits mehr als 70 Prozent von den mehr als 80.000 mit dem Coronavirus infizierten Personen wieder erholt und konnten das Krankenhaus bereits verlassen. Das bestätigte der WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in Genf. Die Volksrepublik sei auf dem Weg, „die Epidemie unter Kontrolle zu bringen“.