Seriendiebe stahlen Alkohol und Messer

Am 7. März endete das kriminelle Treiben eines 44-jährigen Mannes, als er von einem Ladendetektiv dabei beobachtet wurde, wie er gemeinsam mit einem anderen Mann teure alkoholische Getränke in einem Supermarkt in Kalsdorf stahl. Der Detektiv verständigte die Polizei, die den 44-Jährigen mit Wohnsitz in Rumänien anhalten konnte. Sein Komplize floh jedoch mit einem Pkw.