Herkömmliche Wattestäbchen kauft kaum noch jemand

Betrachtet man die Nachfrage nach Wattestäbchen, fällt eins ganz deutlich ins Auge: Der Bedarf an Plastik-Wattestäbchen ist stark zurückgegangen. Der Grund: Wattestäbchen aus Einwegplastik landen nach der Verwendung einfach im Müll. Dieser kann nicht sonderlich gut recycelt werden, daher landen Tonnen davon in unseren Gewässern. Die Europäische Union hat sogar beschlossen, sämtliche Produkte aus Einwegplastik, für die es umweltfreundlichere Alternativen gibt, bis 2021 zu verbieten. So auch Wattestäbchen.