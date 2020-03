Timothy Hutton soll 14-Jährige vergewaltigt haben

Schwere Vorwürfe gegen Oscargewinner Timothy Hutton: Der Schauspieler, der unter anderem in Filmen wie „French Kiss“ oder „Eine ganz normale Familie“ sowie in Serien wie „Leverage“ oder „The Haunting of Hill House“ zu sehen war, wird beschuldigt, in den 80er-Jahren eine 14-Jährige brutal vergewaltigt zu haben. Der 59-Jährige bestreitet die Anschuldigungen.