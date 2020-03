Ostliga-Spieler verpasst eigenem Masseur Kopfstoß

Kurz vor Anpfiff der Ostliga-Partie zwischen Mauerwerk und Stripfing am Samstag eskalierte die Situation in der Kabine in Schwechat. Wo Mauerwerk-Flügel Formose Mendy seinem eigenen Masseur Georg Kottan plötzlich einen Kopfstoß samt Platzwunde verpasste. „Ich habe von der ganzen Sache nichts mitbekommen, weil ich schon auf der Trainerbank saß“, sagt Coach Stefan Rieger.