Mechatronikerin Sabrina stand auf dem Stockerl

Mechatronikerin Sabrina Süßenbacher ist der „Lehrling des Jahres 2019“ powered by Kelag. Die 18-Jährige aus Mölbling (am Bild mit dem Mentor des Jahres, Rene Wallner) lernt bei Flex Ltd. in Althofen und wurde bei der Gala der WIFI Talenteakademie gekürt. 31 Jugendliche waren im Rennen um den beliebten Titel. Gratulation!