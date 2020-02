Tara Tabitha lässt auf der Piste die Hüllen fallen

Dass es bei diesem sexy Skihaserl auf den Abfahrten in Bad Gastein zu keinen Zusammenstößen von Skifahrern gekommen ist, grenzt fast schon an ein Wunder. Tara Tabitha machte die Piste in der letzten Woche nämlich kurzerhand zu ihrem Laufsteg und zeigte allen, was sie unterm dicken Skianzug trägt. Und das war definitiv keine warme Skiunterwäsche ...