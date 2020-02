Hightech-Branche sucht nach Hunderten Fachkräften

Am Hightech-Campus in St. Magdalen wird Österreichs größter Reinraum errichtet. Die Anlage für Forschungsprojekte in Mikro- und Nanoelektronik soll insgesamt knapp 3000 Quadratmeter groß werden. Auch die Förderzusage für die „Silicon Austria Labs“ steht seit vergangener Woche. Insgesamt werden 112 Millionen Euro in den Ausbau in der Draustadt fließen.