SPÖ hievt Freiheitlichen in Bürgermeister-Sessel

Der Verlust von absoluten Mehrheiten führt aktuell in vielen niederösterreichischen Gemeinden zu Umstürzen. In Bad Großpertholz, Bezirk Gmünd, sorgt dieser Umstand aber für ein veritables Polit-Beben. Die zweitplatzierte Sozialdemokratie hievt dort voraussichtlich Hermann Hahn (FP) vom dritten Platz in den Bürgermeister-Sessel. Die VP tobt!