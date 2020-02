Pollenbelastung sehr früh und extrem intensiv

Schon jetzt Spitzenwert

Die Pollen werden aggressiver, fliegen früher und in höherer Konzentration. Das sind zusammengefasst die Kernaussagen, die die Mitarbeiter des Pollenwarndienstes Tirol durch ihre Messungen untermauern können. Seit 1977 wird in Tirol über das Institut für Botanik der Pollenflug aufgezeichnet. An sechs Standorten (Innsbruck, Lienz, Wörgl, Zams, Obergurgl und Reutte) wird mit Hilfe sogenannter Pollenfallen die Intensität gemessen. „Die Hasel hat heuer deutlich früher zu blühen begonnen. In Innsbruck waren es aufgrund der milden Temperaturen zehn Tage“, lautet die Information der Pollenjäger. Bereits am 9. Februar wurde ein Pollenwert erreicht, der gleich hoch war wie der Maximalwert aus dem Vorjahr. Die Fachleute fürchten, dass 2020 weiterhin extrem belastend für Allergiker bleiben wird.