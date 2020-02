Personalnot! Barca wildert bei Liga-Rivalen

Ausnahmeregelung

Barcelona konnte nur einen bei einem spanischen Club gemeldeten oder einen vertragslosen Spieler verpflichten. Die Ausnahmeregelung gilt auch nur für nationale Bewerbe. In der Champions League, in der die Katalanen im Achtelfinale auf Napoli treffen, ist Braithwaite nicht einsatzberechtigt. Der traf für Leganes diese Saison in 27 Pflichtspielen achtmal, sechsmal war er in der Meisterschaft erfolgreich.