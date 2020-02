Peps Treueschwur: „Ich bleibe zu 100 Prozent“

„Wir sind optimistisch“

„Es ist nicht vorbei. Der Club glaubt daran, dass es unfair ist, deshalb legen wir Einspruch ein“, sagte Guardiola, dessen Vertrag in Manchester noch bis 2021 läuft. „Wir sind optimistisch, dass sich am Ende die Wahrheit durchsetzt und wir in der nächsten Saison in der Champions League spielen werden.“ Die sportliche Qualifikation dafür dürfte gelingen, durch den Sieg am Mittwoch festigte der Titelverteidiger Platz zwei hinter dem enteilten Leader Liverpool.