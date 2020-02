Kindern droht Umsiedlungsalbtraum

Zukunftspläne unklar

Das Siegerprojekt, das noch bis Freitag im Foyer des Alten Rathauses zu bestaunen ist, wirkt toll. Doch Eltern künftiger Taferlklassler aus Pichling wird dies derzeit wohl nur mäßig interessieren. Mehr schon, was mit ihren Kleinen ab dem Schuljahr 2021/22 passieren soll, wenn auf dem Standort der VS 44 in der Rathfeldstraße bis 2023 gebaut wird. Doch darüber wird derzeit noch nicht gesprochen – zumindest nicht offiziell.