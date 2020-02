Sharon Osbourne: So sieht sie nicht mehr aus!

Grau liegt im Trend

Grau und Weiß liegen in Hollywood offenbar immer mehr im Trend: Auch die zweifache Oscar-Preisträgerin Jane Fonda (82) sorgte bei den Oscars Anfang Februar mit weißen Haar für Aufsehen. Die Schauspielerin hatte in der Vergangenheit ihr Haar lange Zeit goldblond gefärbt. Auch für ihren Look ist Jack Martin verantwortlich.