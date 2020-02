Hollywood in Wien: Neuer Filmrekord für Stadt

Voller Glamour feierte der neue Hollywood-Streifen „Downhill“ gerade Premiere in New York. Dabei führten die Dreharbeiten die Superstars Will Ferrell und Julia Louis-Dreyfus im vergangenen Jahr nach Tirol und nach Wien. Und das ist kein Einzelfall. Die Bilanz zeigt: Die Hauptstadt ist als Drehort beliebter denn je!