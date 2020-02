Die versteckten Gefahren beim Sport im Schnee

Mit Schlittschuh einen Finger abgetrennt

Auf eine unterschätzte Gefahr macht Rohit Arora, Direktor der Klinik für Unfallchirurgie, anhand eines aktuellen Beispiels aufmerksam: „Einem 6-jährigen Kind wurde ein Teil des kleinen Fingers mit einem Schlittschuh abgetrennt. Das Kind war gestürzt, eine nachkommende Wintersportlerin fuhr ihm über den Finger.“ Die Ärzte der Klinik registrieren zunehmend Schnittverletzungen im Gesicht, an Händen, Beinen und am Kopf. Mehr als hundert solcher Fälle sind in Aroras Abteilung in dieser Saison bereits angefallen. Die Ursache: Wintersportler achten immer mehr auf gut geschliffene Kanten. Das erhöht den Fahrspaß, das birgt aber auch Gefahren. Arora: „Oft passiert es in der Gondel, weil Skier nicht richtig verstaut sind und umfallen. Oder beim Transport von Schlittschuhen.“ Der Mediziner rät, immer Handschuhe zu tragen. Diese seien ein wichtiger Schutz. Auch im Fall des 6-Jährigen hätten Handschuhe die Amputation des Fingers verhindert. Passiert das dennoch, rät Arora, den Finger möglichst steril (Plastiktüte) zu verpacken und gekühlt ins Krankenhaus mitzubringen.