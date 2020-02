Tame Impala: Die großen Erwartungen voll erfüllt

Welche Erwartungen Tame Impala geweckt haben, lässt sich gut an den Musikern ablesen, mit denen die Band um Kevin Parker in einem Atemzug genannt wird. In einem Ranking der meisterwarteten Alben 2020 des „Rolling Stone“ findet sich der Name neben The Cure, Foo Fighters, Ozzy Osbourne, Pet Shop Boys und Lana Del Rey. Mit „The Slow Rush“ erfüllen die Australier die Erwartungen voll.