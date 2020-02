28 Jahre untergetaucht: Steirer in Afrika gefasst

Verdächtiger (64) tappte in Hauptstadt in die Falle

Am 17. Jänner war es soweit: Durch umfangreiche Ermittlungen fanden die Zielfahnder heraus, dass der Verdächtige einen Ausflug in Nigerias Hauptstadt Abuja geplant hatte. Und mit Unterstützung der österreichischen Botschaft und Interpol schnappte die Falle zu. Nur acht Tage später saß der Steirer mit zwei heimischen Fahndern im Flugzeug in Richtung Heimat. Mit Zwischenstopp in Frankfurt, wo der 64-Jährige basierend auf einem europäischen Haftbefehl verhaftet wurde und nun auf die für Mitte Februar geplante Auslieferung an Österreichs Justiz wartet.