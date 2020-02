Sportchef verrät: DARUM ging Haaland zu Dortmund

Man habe sogar über die Weihnachtsfeiertage intensiv am Wechsel des Norwegers nach Dortmund gearbeitet. „An Heiligabend habe ich um 16 Uhr mit seinem Berater Mino Raiola telefoniert“, so Zorc. Man habe Haaland „das beste Gesamtpaket für seine weitere Entwicklung geboten“, am Ende hätten auch Berater Raiola und Haaland-Vater Alf Inge erkannt, „dass Borussia Dortmund die beste Adresse für ambitionierte Top-Talente ist“.