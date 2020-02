Zwei Schwerverletzte bei Kellerbrand in Wien

Schwere Verletzungen haben ein Mann und eine Frau am Mittwochvormittag bei einem Kellerbrand im Wiener Bezirk Hernals erlitten. Die beiden Opfer zogen sich schwere Rauchgasvergiftungen zu und wurden in kritischem Zustand in Krankenhäuser eingeliefert. Der Brand machte zudem eine Evakuierung des betroffenen Gebäudes nötig, 25 Hausbewohner mussten über die Fenster in Sicherheit gebracht werden. Die Ursache für das Feuer ist noch Gegenstand von Ermittlungen.