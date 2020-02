20.000 Komparsen testen den Pannen-Flughafen BER

Test von Ende Juni bis Mitte Oktober

Insgesamt 20.000 Komparsen sollen von Ende Juni bis Mitte Oktober die Passagier-Abläufe im Terminal des neuen Hauptstadtflughafens erproben. Die Teilnehmer testen den Check-in-Prozess, die Sicherheitsschleusen sowie das Einsteigen am Gate. Für jeden gibt es gepackte Koffer, manche mit Übergewicht. So dass auch diese Abläufe gecheckt werden können. Die Anmelde-Website war am Montag online gegangen.