Steirische Möbel schonen bedrohte Regenwälder

Die Empörung über die fortschreitende Abholzung der Regenwälder ist groß. Aber was geht es mich an? „Sehr viel“, appelliert Bernhard Lenz, Tischlermeister in dritter Generation mit Sitz in Bad Gleichenberg, an die Verantwortung jedes einzelnen. „Man muss sich bewusst machen, dass die Nachfrage nach Billigmöbeln aus Massenproduktion für diese Entwicklung mitverantwortlich ist“, führt der 50-Jährige aus.