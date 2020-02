Verkehr kommt komplett zurück in öffentliche Hand

Digitalisierung in der Bildung vorantreiben

Mehr als 200 Gäste besuchten die diesjährige ÖVP-Bürgermeisterkonferenz, um sich auszutauschen und die Netzwerke zu erweitern. Haslauer philosophierte in seiner 50-minütigen Rede unter anderem über Punkte wie Glück, Gesellschaft, Technologie und Nachhaltigkeit und das in seiner gewohnten souveränen Art und Weise. Wichtig: Haslauer will die Digitalisierung in der Bildung vorantreiben und Firmen dahingehend ansiedeln.