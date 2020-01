Haben Laura und der Wendler einen Liebesvertrag?

Muss Laura Müller einen Teil ihres verdienten Geldes an den Wendler abgeben? Wie die „Bild“-Zeitung erfahren haben will, besteht zwischen der 19-Jährigen und ihrem 47-jährigen Schlager-Freund eine Art Provisionsvertrag. An allem, was seine Liebste einnimmt, verdient der Sänger angeblich mit.