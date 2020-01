Fix: Kärntner Gemeinderatswahl am 28. Februar 2021

Die gesetzliche Grundlage sieht in Kärnten vor, dass im Jahr vor einer Wahl ein neuer Bürgermeister vom Gemeinderat bestimmt werden kann und kein Urnengang der Bürger notwendig ist. Nach bisherigem Stand werden von den SPÖ-Bürgermeistern in Bezirkshauptstädten Gerhard Mock in St. Veit und Valentin Blaschitz in Völkermarkt davon Gebrauch machen, so Kaiser. Ihre Nachfolger können die Wahl 2021 dann als amtierende Bürgermeister bestreiten.