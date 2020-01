„20.2.2020 ist für uns leicht zu merken!“

Mehr Trauungen als üblich

Dieser Juni-Termin ist auch heuer in Linz schon ausgebucht. Laut Statistik Austria wurden 2018 in Oberösterreich 8139 Ehen geschlossen. 1233 davon in Linz. Knapp 500 Ehepaare mussten im selben Jahr am Standesamt Linz geschieden werden. Gemessen an der Einwohnerzahl sind die Bezirke Kirchdorf und Wels-Stadt aktuell die heiratsfreudigsten. In Letzterem sind der 20. Juni und der 10. Oktober dieses Jahr besonders beliebt. In Steyr sind normalerweise sechs Trauungen. „Am 20.2 haben wir aber 10“, so Alfred Michlmayer.