Casemiro-Doppelpack schießt Real an die Spitze

Barca liegt vorerst drei Punkte zurück und trifft am Sonntagabend (21.00 Uhr) im ersten Spiel unter Neo-Trainer Quique Setien zu Hause auf Mittelständler Granada. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Sevilla erzielte Luuk de Jong (64.). In der ersten Hälfte hätte der Niederländer den Tabellenvierten sogar vermeintlich in Führung gebracht, sein Tor in der 29. Minute wurde aber nach Videobeweis zurückgenommen.