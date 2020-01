Klopp sauer über Verschiebung: „Eine Katastrophe“

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat die Verlegung des Afrika-Cups 2021 vom Sommer in den Winter als „Katastrophe“ für den amtierenden Champions-League-Sieger bezeichnet. Der 52-Jährige stellte die Vermutung an, dass nicht das Wetter, sondern die erstmals ebenfalls im Sommer 2021 stattfindende Club-WM der FIFA der Grund für die Verlegung des Afrika Cups 2021 war, wie er am Freitag sagte (im VIdeo).