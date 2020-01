Modernisierung in Lizum: Deutsche sollen helfen

Investitionen in Funk und Schießanlage

Das notorisch klamme Bundesheer will in der Lizum vor allem in ein neues Funksystem, in Informationstechnologie und in das digitale Leitungsnetz investieren. Das Lager Lizum liegt auf 1995 Meter Seehöhe, das Lager Walchen auf 1410 Meter. „Vieles stammt noch aus den 1980er Jahren. Auch die Schießbahnen müssen modernisiert werden“, erklärt Bauer. Betroffen sei aber vor allem das Innenleben der Gebäude.