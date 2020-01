TSD: Scharfe Kritik und Attacken der Opposition

„Wohl etwas Gravierendes zu vertuschen“

Sint und NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer schossen sich ebenfalls auf Schwarz-Grün ein. „Die Nichtanforderung der nötigen Akten wurde sehenden Auges vollbracht“, meinte Sint, während Oberhofer ausführte, dass Schwarz-Grün bei der TSD-GmbH „wohl etwas Gravierendes zu vertuschen hat“. Es bestehe jedenfalls ein klarer Zusammenhang zwischen dem Nichtanfordern der Akten und dem Inhalt der kommenden U-Ausschuss-Sitzungen, waren sich beide sicher. „Jetzt würde es ans Eingemachte gehen“, erklärte Sint, der sich als einziger Oppositionsvertreter klar für die Abwahl Mattles aussprach.In einer Sitzung nächste Woche will die Opposition über das weitere Vorgehen entscheiden. „Mir geht es nicht um Personen, aber so geht es nicht weiter“, meinte Abwerzger. Dornauer betonte „dass man sich das so nicht gefallen lassen“ wolle.