Gastro-Talente: Steirer kürten die Landessieger

In weiten Teilen der Steiermark sucht die Gastronomie - wir haben berichtet - händeringend geeignetes Personal. Was die Qualität betrifft scheint es um den Nachwuchs jedenfalls bestens bestellt. Am Dienstag ritterten an der Landesberufsschule für Tourismusberufe in Bad Gleichenberg vielversprechende Talente um die Landessiege. Die 20-köpfige Expertenjury rund um die Haubenköche Harald Irka, Christof Widakovich und Christian Übeleis staunte nicht schlecht: Tenor: „Das kann sich schon sehen - und vor allem schmecken lassen!“