Steirer beschimpfte Polizei auf Facebook

Das sah der Beschuldigte dann ein und legte ein Geständnis ab. Er habe mit den Beamten dieser Polizeiinspektion schlechte Erfahrungen gemacht. 2004 „waren das recht brutale Polizisten“, gab er an. Und 2012 sei er selbst Opfer gewesen und wurde an seinem Arbeitsplatz niedergeschlagen. Doch die Polizei sah das Ganze als Unfall an. Ihm wurde gekündigt, sein Widersacher sei mittlerweile Chef, erzählte er. Noch heute könne er sich in Deutschfeistritz nicht blicken lassen: „Ich habe mein Gesicht verloren“, meinte er.