PSG trotz Neymar-Doppelpack nur 3:3 gegen Monaco

Paris St. Germain hat in der 19. Runde der französischen Fußball-Ligue-1 erstmals die Punkte geteilt. Der Titelverteidiger musste sich am Sonntag im Heimschlager gegen AS Monaco nach einer packenden Partie mit einem 3:3 begnügen. Für PSG endete eine Serie von acht Pflichtspielsiegen in Folge, sechs davon in der Meisterschaft. Daran konnte auch ein Doppelpack von Neymar (3., 42.) nichts ändern.