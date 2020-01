Will Smith ruft David Alaba im Trainingslager an

Multitalente

Wie man im Video von David Alaba sieht, hat sich das Multitalent (Schauspieler und Sänger) schon vor dem Promotionsdreh bei ihm telefonisch gemeldet. Da war sogar der Jungpapa David überrascht. Beim zweiten Anruf sangen dann die zwei aus Hollywood, Will Smith und Martin Lawrence auf der einen Seite, Alaba und Coman auf der anderen. Die beiden Bayern-Spieler stimmten „Bad boys, bad boys, what you gonna do“ an. Dann kam der „Stern des Südens“ in der US-Version.