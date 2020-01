Winter World Masters Games gastieren in Tirol

In Tirol starten am heutigen Freitag die Winter World Masters Games, die weltweit teilnehmerstärkste Wintersportveranstaltung für Hobbysportler über 30 Jahre. Rund 3.500 ambitionierte Hobby-Athleten messen sich bis zum 19. Jänner in Innsbruck und Umgebung sowie Kitzbühel in zwölf Sportarten um die Medaillen. Mit dabei: Sport-Größen von einst wie Österreichs Skisprung-Idol Andi Goldberger.