Hier marschiert die grüne Spitze ins Kongresshaus

In optimistischer Grundstimmung sind die Grünen Freitagmittag in Salzburg in ihre Gremiensitzungen gestartet, die über Ja oder Nein zur Regierungszusammenarbeit mit der ÖVP entscheiden. Zunächst ist der Erweiterte Bundesvorstand (EBV) am Wort, am Samstag dann der Bundeskongress als höchstes Gremium der Partei. Vertreter der Länder gingen von einer sicheren Mehrheit aus.