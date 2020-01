Alte Fotos aus Tirol in neuem Online-Archiv

„Projektziel erreicht.“ Martin Kofler vom Tiroler Archiv für photographische Dokumentation und Kunst (TAP) in Lienz ist zufrieden. Die Vorgabe des dreijährigen Projektes lautete, 12.000 historische Fotos zu sichern, genau zu beschreiben und in einem Online-Archiv jedermann zugänglich zu machen. Das ist gelungen! In dem Archiv befinden sich einzigartige Bilder, die das Leben in längst vergangenen Jahrzehnten dokumentieren. Kofler: „Der Schwerpunkt liegt auf Ost- und Südtirol. Aber auch Fotos aus Nordtirol sind vertreten. Das Besondere daran: Jeder kann die Bilder herunterladen und nutzen. “ Dass vor allem Fotos aus Ost- und Südtirol vertreten sind, hat mit der Entwicklung des EU-Projekts zu tun. Die Hauptpartner sind neben dem TAP die Stadt Bruneck und das Land Südtirol. Aber auch die Tiroler Landesmuseen und das Tiroler Bildungsforum gehören zu den Unterstützern.