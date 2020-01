Fünf Verletzte bei Kollisionen auf Ski-Pisten

Bei Skiunfällen am Neujahrstag im Salzburger Pongau sind fünf Wintersportler verletzt worden. In Wagrain kollidierte am Grießenkar ein 13-jähriger Deutscher mit einem 51-jährigen Salzburger. Der Flachgauer erlitt eine schwere Schulterverletzung, der Teenager Pellungen. Auf derselben Piste stieß ein 59-jähriger Deutscher mit einem Snowboarder zusammen. Der Boarder beging laut Polizei Fahrerflucht.