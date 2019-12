Körperverletzung - Bayern-Star Boateng angeklagt!

Etwas kurios an dem Fall ist, dass die Staatsanwaltschaft bereits am 11. Februar 2019 die Anklage gegen Boateng auf den Weg gebracht hatte - mit der Entscheidung über die Zulassung, von der die „Süddeutsche Zeitung“ und der Westdeutsche Rundfunk berichten, ließ man sich auffallend lange Zeit. Die bereits vor einiger Zeit kursierenden Berichte über die Verzögerung in dem Fall war kurz und knapp mit „unterschiedlichen Ansichten zwischen Gericht und Anklagebehörde“ begründet worden.