Cordoba-Held Edi Krieger mit 73 Jahren gestorben!

Er war zweimal Meister in Österreich und gar dreimal Meister in Belgien, er absolvierte 25 Länderspiele für Rot-Weiß-Rot und gehörte auch zu jener legendären Mannschaft, die am 21. Juni 1978 in Cordoba bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Argentinien das 3:2-Wunder gegen den regierenden Titelträger Deutschland ermöglichte - nun ist Edi Krieger im Alter von gerade einmal 73 Jahren, kurz nach seinem Geburtstag, nach langer, schwerer Krankheit gestorben!