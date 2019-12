Konkurs bei Blau-Weiß Linz rückt immer näher

Sanierungs-Vorstand

Bleiben also Fanvertreter Wellmann (38) und Unternehmer Mikhaeel (37), die mit ihrem Okay die Handlungsfähigkeit des Klubs erhielten. Die aber nicht leugnen, dass sie nicht sind, was BW Linz langfristig braucht: eine professionelle Führung! „Ich bin Fan, habe gewusst: Wenn ich nicht aufstehe, tut’s keiner. Aber ich bin weder juristisch erfahren noch vernetzt“, baut Wellmann weiter auf die Unterstützung von Reiter, der sagt: „Es wäre in dieser Phase nicht fair, den Klub im Stich zu lassen! Ich helfe, so lange es Spaß macht. Aber ich weiß nicht, was morgen sein wird“