Grünes Licht für neue Anatomie an der Med Uni Graz

Das Wiener Architektenbüro Franz & Sue ZT GmbH hat den Architekturwettbewerb gewonnen. Die BIG als Bauherr und Liegenschaftseigentümer wird rund 40 Millionen Euro in die Sanierung des Altbestandes und den benachbarten Neubau investieren, hielt die Wissenschaftsministerin fest. Die freiwerdenden Flächen der Vorklinik werden für das von Uni Graz und TU Graz geplante „Graz Center of Physics“ genutzt werden, so Rauskala.