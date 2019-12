Fix! Salzburgs Star-Angreifer geht nach Liverpool

Liverpool ist derzeit bei der Club-WM in Doha engagiert, wo am Mittwoch durch ein 2:1 über Monterrey der Einzug ins Finale gelang. Dort ist am Samstag Flamengo der Gegner. Minamino ist ab 1. Jänner offiziell Liverpool-Profi, daher könnte er theoretisch tags darauf an der Anfield Road gegen Sheffield United debütieren.