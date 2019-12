Nach Diebesjagd direkt weiter zur Fahrstunde

„Er riss sich los, ließ den Rucksack liegen“

Alles begann ganz normal. Der Walser stand am Dienstag gegen 16.15 Uhr in der Schlange vor der Kasse in der Deichmann-Filiale in Salzburg-Herrnau. Als plötzlich ein schriller Alarm ertönte, sah er einen Mann, der mit einem Rucksack aus dem Geschäft stürmte. Sofort nahm der Jugendliche die Verfolgung auf. „Ich zog meine Jacke aus und rannte ihm nach“, erinnert sich Powolny. Nach rund 300 Metern konnte er den Georgier einholen und am Gehsteig entlang der Alpenstraße stellen. Der Teenager griff sich den 32-Jährigen und hielt ihn fest. Doch der rund fünf Zentimeter größere Mann befreite sich aus den Fängen des 16-Jährigen. „Er riss sich los, ließ den Rucksack liegen und lief quer über die Alpenstraße.“