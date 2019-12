Bullen-Bomber Haaland schon in Dortmund gelandet?

„Der BVB macht offenbar Ernst bei der Suche nach einer Verstärkung für den Sturm“, heißt es in den „Ruhr Nachrichten“ auf Twitter. Am Mittwoch soll Haaland deshalb sogar schon in Dortmund zu Vertragsgesprächen gewesen sein. Nach übereinstimmenden Informationen deutscher Medien landete Haaland, der von Star-Agenten Mino Raiola beraten wird, in einer Chartermaschine am Dortmund Airport. Der Tross um den baumlangen Angreifer soll sogar von einem BVB-Mitarbeiter abgeholt worden sein.