Drei Männer nach Mordversuchen vor Gericht

Auch vor Weihnachten läuft am Landesgericht für Strafsachen in Graz der Betrieb am absoluten Limit: Alleine in der nächsten Woche finden dort drei große Prozesse statt. In allen drei Fällen handelt es sich um Mord-Versuche an Frauen; der Große Schwurgerichtssaal ist somit die ganze Woche komplett „ausgebucht“.