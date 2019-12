Kühbauer nach Derby: „Dafür zahlt man Eintritt“

Ohne zu hadern, ohne was-wäre-wenn-Gedanken. Auch wenn Rapid den achten (!) Ausfallnicht (zumindest vor der Pause) verkraftete. Im Spital ging alles gut, aber in Hütteldorf fehlte „Unruheherd“ Fountas an vorderster Front, um mit der Taktik vom 4:0 in Pasching erfolgreich zu sein. „Nach 20 Minuten haben wir es schon erkannt“, gab Kühbauer zu. Was nicht zwingend am System lag. „Wir haben es einfach nicht gut gemacht. Strebi hat uns im Spiel gehalten.“