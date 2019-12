Nina Proll als Opernball-Sensation

Also gar nicht mehr so viel Zeit bis dahin. Ebenso nicht für Schauspielerin und Sängerin Nina Proll. Die künstlerische Alleskönnerin wird, wie Adabei aus gut informierten Kreisen erfuhr, beim „Ball der Bälle“ eine gewichtige Rolle spielen. Auf Einladung von Organisatorin Maria Großbauer wird der „Vorstadtweiber“-Star im Zuge des bunten Treibens in der Staatsoper auftreten.